Il en a, du caractère ! Mauri Vansevenant s’est battu à tous les échelons de la course. D’abord, à l’arrière. Victime de plusieurs chutes, mais aussi d’ennuis mécaniques dans la foulée de ces gamelles, il a dû dépenser une grande quantité d’énergie pour revenir au peloton à chaque fois.

Avant de retrouver sa place avec les meilleurs de la course. Et de tout donner pour le champion du monde Julian Alaphilippe, qui n’avait pas pu suivre le groupe des favoris, ce qui est inquiétant juste avant la Flèche wallonne et Liège-Bastogne-Liège.