La formation cycliste français AG2R-Citroën a annoncé mardi la prolongation de contrat de deux Belges. Lawrence Naesen est désormais lié à l'équipe WorldTour jusqu'en 2023, Gijs Van Hoecke jusqu'au terme de la saison 2022. Actif chez Lotto Soudal en 2018 et 2019, Lawrence Naesen, 29 ans, a rejoint son frère Oliver chez AG2R-Citroën en 2020, quand la structure s'appelait encore AG2R La Mondiale. "Je suis heureux de poursuivre l'aventure pour les deux prochaines années. Je suis très motivé et souhaite atteindre de nouveaux objectifs", a lancé celui qui n'a encore jamais levé les bras chez les professionnels. "Je suis heureux de continuer à évoluer dans ce groupe de 'flandriens' aux côtés de mon frère."

Arrivé en début de saison en provenance de CCC, Gijs Van Hoecke roulera encore en 2022 pour les troupes de Vincent Lavenu. "L'équipe et moi avons le même but : remporter un Monument comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Je suis motivé à l'idée de donner le meilleur de moi-même pour aider nos leaders à remporter une telle course", a dit le Gantois de 29 ans, lui aussi toujours à la recherche de son premier bouquet.