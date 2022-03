La Slovénie continue de dominer la planète cyclisme avec ses deux ogres du vélo, avec ses deux incroyables talents que sont Tadej Pogacar et Primoz Roglic. La semaine écoulée l’a encore rappelé avec leur domination de Tirreno-Adriatico et de Paris-Nice.

Une domination sur le terrain des courses par étapes et des classiques qui fait peur pour les prochains monuments du printemps. Mais la Belgique n’est pas à plaindre, elle qui est bien emmenée par Wout Van Aert, récent vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad et à nouveau étincelant sur la Course au Soleil, avec son succès au contre-la-montre, ses places d’honneur et son boulot colossal, dimanche, pour son coéquipier Primoz Roglic.

Notre pays dispose aussi d’un solide vivier de… vainqueurs. La Belgique trône actuellement largement en tête du classement des victoires par nation. Elle réalise son meilleur début de saison de la dernière décennie. Avec des succès conquis sur tous les fronts, sur tous les terrains, dans des styles différents.

Dans les sprints, dans des contre-la-montre, dans les victoires finales d’épreuves par étapes, dans des échappées… Avec un total de 18 victoires, remportées par 11 coureurs différents, dont 5 en WorldTour. Soit bien plus que ces dernières saisons, quand, à la date du 15 mars, nos compatriotes avaient gagné 11 fois en 2013, 12 en 2014, 10 en 2015, 12 en 2016, 11 en 2017, 9 en 2018, 8 en 2019, 13 en 2020 et 7 en 2021.

Il faut remonter à la saison 2008 pour trouver trace de 18 succès conquis par les Belges à la mi-mars. Tandis qu’en 2006 nos coureurs avaient fait mieux encore avec 23 succès au 15 mars.

Cette année, la Belgique devance la Colombie, qui compte 14 succès, dont plusieurs conquis en catégorie 2 ou… deux sur ses championnats nationaux qui ont déjà eu lieu, alors que les Belges ne comptent qu’un seul succès à l’échelon UCI de classe 2 (Milan Menten sur le Grand Prix de Lillers). La France, l’Italie et la Slovénie suivent avec 13 victoires, les Pays-Bas avec 12 bouquets, tandis que la nation suivante, le Danemark, ne compte que 7 victoires.