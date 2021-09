C'est le grand jour pour tous les fans de vélo ! Autour de Louvain, on connaîtra sur le coup de 17h le nouveau champion du monde de cyclisme. Sur 268 kilomètres, les coureurs devront effectuer huit tours de circuit local à Louvain et deux boucles dites Flandriennes avec les terribles Smeysberg et Moskesstraat.

De nombreux coureurs sont cités pour succéder à Julian Alaphilippe : le Français est candidat à un second titre mondial mais ne sera pas seul. Pour de nombreux observateurs, Wout van Aert est le favori numéro un mais cette pancarte va compliquer sa tâche même si toute l'équipe belge, dont Remco Evenepoel, devrait se mettre à son service.

Mathieu van der Poel, Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Tadej Pogacar, Kasper Asgreen ou encore Michael Valgren sont des candidats sérieux également.

Suivez le Mondial de cyclisme dès 14h