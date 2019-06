Les blessures de Geraint Thomas après sa chute sur la 4e étape du Tour de Suisse ne semblent pas graves.

C'est ce qu'a déclaré le directeur sportif du Team Ineos Gabriel Rasch à plusieurs médias mardi au terme de l'épreuve. "Geraint avait une coupure au-dessus de l'oeil qui saignait abondamment. C'est pourquoi le médecin a décidé qu'il ne devait plus continuer", a-t-il affirmé dans une vidéo postée par Cycling Pro Net sur Youtube.

"Le médecin a demandé à ce que Geraint soit emmené à l'hôpital. Vous savez comment sont les coureurs, ils veulent toujours rouler. C'était également le cas de Geraint mais le médecin a insisté pour qu'il aille à l'hôpital."

"Pour le reste, tout semble être en ordre", a rassuré Rasch. "Evidememnt, on attend les résultats des examens effectués à l'hôpital mais de l'extérieur on n'a pas l'impression qu'il se soit cassé quelque chose. En dehors de cette blessure et de quelques éraflures, il n'y avait rien à signaler. Il pouvait bouger son bras et son épaule sans problèmes."

La participation du vainqueur sortant au Tour de France (pour lequel Chris Froome est forfait) ne semble pas en danger mais Rasch préfère être prudent. "Attendons les nouvelles de l'hôpital. On prendra une décision en fonction de cela."