Le grand talent belge est heureux de débuter à nouveau sa saison en Argentine.

Cela se rapproche ! Le début de la saison de Remco Evenepoel est imminent et le grand talent belge est impatient de retrouver le peloton. Le champion d’Europe du contre-la-montre va reprendre ce dimanche en Argentine, sur le Tour de San Juan. Sur lequel il avait fait ses débuts chez les pros il y a un an. "Cette épreuve, la première de ma carrière pro, restera toujours spéciale pour moi", a-t-il commenté au sujet de la course argentine. "Je voulais vraiment débuter à nouveau ma saison là-bas. Nous y serons avec une solide équipe et nous essayerons d’avoir autant de succès que l’an passé."

Il y a douze mois, les Deceuninck-Quick Step avaient remporté deux étapes avec Julian Alaphilippe, tandis que Remco Evenepoel s’était classé troisième du contre-la-montre et dixième du classement final remporté par le Colombien Winner Anacona. Le jeune Belge avait aussi décroché le maillot de meilleur jeune. "Cela reste pour moi d’excellents souvenirs", ajoute encore Remco Evenepoel, qui fêtera samedi son vingtième anniversaire, soit la veille de la course. "Concernant mes attentes personnelles par rapport à ce Tour de San Juan, j’espère débuter la saison avec de bonnes sensations en vue de mes objectifs 2020."

Qui sont, pour rappel, très élevés, lui qui rêve de Liège-Bastogne-Liège, des Jeux Olympiques, du Mondial, du Tour de Lombardie et qui fera également ses débuts sur un Grand Tour, au Giro. "J’avais apprécié l’an passé la grande appréciation du public du Tour de San Juan pour le cyclisme et j’espère que les fans y auront cette année le même enthousiasme", ajoute encore Remco Evenepoel, qui cherchera à nouveau à se faire plaisir sur le contre-la-montre prévu lors de la troisième étape.