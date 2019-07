Plusieurs autres transferts sont annoncés, mais la date réglementaire du 1er août empêche les diverses parties de les confirmer.

En premier lieu, celui de Kenny Elissonde qui devrait quitter Ineos pour rejoindre Trek-Segafredo où le Français épaulera sans doute Vincenzo Nibali, attendu lui aussi dans la formation américaine. Dario Cataldo, lui, partirait de l’équipe Astana pour rejoindre Movistar. Autre rumeur, celle du passage du Danois Magnus Cort d’Astana à EF Education First.

Le Tchèque Jan Hirt pourrait, lui, rejoindre la formation CCC. Le grimpeur est actuellement chez Astana. Plus important pourrait être le transfert du Russe Ilnur Zakarin. L’équipe polonaise de Greg Van Avermaet manque en effet cruellement d’un leader pour le classement général des grands et plus petits tours. L’Italien Fausto Masnada (Androni Giocattoli) va, semble-t-il, renforcer également le noyau de la CCC.

Notre compatriote Stijn Steels (neveu de Tom) quittera Roompot-Charles pour rejoindre Deceuninck-Quick Step, les deux prochaines saisons. Dans l’équipe belge, cela, c’est officiel désormais, le Français Florian Sénéchal a prolongé de deux années. L’équipe procontinentale Israel Cycling Academy, où roulent les Belges Ben Hermans et Tom Van Asbroeck, ambitionne d’intégrer le WorldTour et de disputer le Tour de France dans un avenir proche. Ainsi, les Israéliens ont, semble-t-il, la volonté d’engager les Français Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) et Hugo Hoffsteiter (Cofidis).