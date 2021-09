C’est sans doute le sprint dont on a le plus parlé dans toute l’histoire du cyclisme. Le dimanche 11 août 1963, à Renaix, Rik Van Looy est le grandissime favori d’une course arc-en-ciel qui doit permettre à l’Empereur de Herentals de décrocher un troisième titre mondial. À la surprise générale, après que l’équipe belge, choisie par Rik II, a contrôlé la course, le sprint tourne à la confusion.

Van Looy semble parti pour gagner lorsqu’il marque le pas et est débordé par son compatriote Benoni Beheyt. Le Campinois a dévié de sa ligne. Pour échapper à la chute, le Flandrien s’est appuyé sur son leader qu’il a devancé de quelques centimètres. C’est la surprise, puis la confusion et, enfin, l’hystérie devient collective. Depuis lors, ce Mondial 1963 est devenu celui de "la trahison de Renaix".

En 1963, Rik Van Looy a presque 30 ans. Il a pris le relais comme principale vedette en Belgique de Rik Van Steenbergen, vieillissant. En 1960 et 1961, il est devenu champion du monde. Comme chaque fois depuis quelques années, il a donné son aval pour la sélection. Tous les sélectionnés ont dû signer un engagement selon lequel ils rouleront pour le Campinois, qui les paiera en cas de succès. Van Looy est entouré d’équipiers et d’amis, Frans Aerenhouts, Pino Cerami, Armand Desmet, Jef Planckaert, Louis Proost ainsi que du tandem de l’équipe Groene Leeuw-Wiels Gilbert Desmet et Benoni Beheyt, unis par le même employeur mais aussi parce que Beheyt est fiancé (et bientôt marié) à la nièce de Desmet.