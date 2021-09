Chez lui, à Rumbeke, à côté de Roulers, Freddy Maertens suit à la télévision toutes les courses des Mondiaux. Vendredi, le Flandrien se déplacera à Louvain pour assister à la soirée de gala réunissant de nombreux anciens champions du monde.

"Tous les vieux", rigole Maertens, 69 ans depuis le 13 février, qui a souffert à nouveau de problèmes cardiaques au point de se retrouver hospitalisé au début de l’été. Il y a quatre ans, le triple maillot vert du Tour avait déjà été touché gravement et avait dû être opéré par le Professeur Pedro Brugada auprès duquel Eddy Merckx avait orienté son ancien adversaire. Avant de se réconcilier définitivement il y a une quinzaine d’années, à l’occasion d’une réunion d’anciens coureurs dans le Beaujolais, les deux hommes étaient restés longtemps en froid, précisément à la suite d’un Mondial.

"C’est bien qu’ils reviennent en Belgique, il était temps, près de vingt ans depuis la dernière fois à Zolder", nous disait-il hier. "J’étais très heureux que le départ des chronos ait lieu à Knokke, c’est ma région, je suis un enfant de la mer du Nord (NdlR : il est originaire de Lombardsijde, à côté de Nieuport). Le parcours du contre-la-montre m’aurait convenu à ma grande période, malheureusement, le Mondial de chrono n’existait pas à ce moment. On disait que c’était le Grand Prix des Nations qui en faisait office et je l’ai gagné en 1976. On a eu de belles courses, dommage que Ganna était un peu plus fort que Van Aert."