L'absence d'oreillettes, la ferveur populaire et la trop grande envie d'en découdre ont poussé les Belges à faire plusieurs erreurs, ce dimanche. Ce que Patrick Lefevere a pointé du doigt dans un sarcasme dont il a le secret.



Julian Alaphilippe a reconduit son titre de champion du monde en se montrant le plus costaud. Une jambe au-dessus de tout le monde, le Français se serait sans doute imposé dans bien des scénarios différents. Grand favori au départ de la course, Wout Van Aert était moins fort qu'attendu et n'a pas pu répondre aux attaques du Français.



A chaud, l'analyse était vite pliée côté belge: le plus fort a gagné. On a même entendu Remco Evenepoel dire que "La Belgique a fait la course parfaite". On peut comprendre que ce fut le cas de son point de vue pendant la course mais on est quasiment certain qu'il changera d'avis si, comme nous, il prend le temps de revoir les moments-clés de ce championnat du monde. Et s'il est probable qu'une course d'équipe parfaite n'aurait pu amener qu'une médaille d'argent ou de bronze en plus, ce n'est pas une raison pour ne pas gommer des erreurs qui auraient pu conduire à la défaite d'un Wout Van Aert à son meilleur niveau.



(...)