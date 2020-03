C’est le printemps 1975 dont les coureurs belges vont écraser la campagne des classiques. À l’exclusion du G.P. de Francfort, nos compatriotes vont enlever les douze grandes courses d’un jour, depuis le Circuit Het Volk jusqu’au championnat de Zurich. Eddy Merckx prendra quatre succès à son seul compte et celui que la presse de l’époque présente depuis deux ans comme son futur successeur va, lui aussi, apporter sa pierre à l’édifice.

Freddy Maertens a 23 ans depuis le 13 février et tout l’avenir, qu’on lui prédit doré, devant lui. Passé professionnel deux ans et demi plus tôt, il a déjà enlevé 59 victoires dont 11 en deux mois. À l’Amstel Gold Race, Maertens a été le dernier à suivre Merckx qui l’a pourtant irrémédiablement distancé dans l’ultime kilomètre. Il est un des favoris du Tour des Flandres, couru le dimanche précédant Gand-Wevelgem, mais, comme tous, Freddy Maertens est largement dominé, écrasé même, par Eddy Merckx. Le Bruxellois a survolé le Ronde en portant une attaque de 105 kilomètres de l’arrivée. Seul Frans Verbeeck a pu l’accompagner. L’aveu du laitier de Wilsele après l’arrivée est resté dans l’histoire : "Il (Merckx) roule cinq kilomètres plus vite que nous."

(...)