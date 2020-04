M onsieur Paris-Roubaix. C’est ainsi qu’est surnommé Roger De Vlaeminck. Quatre victoires au vélodrome ont fait du Flandrien le roi de la Reine des classiques avant que Tom Boonen n’égale son record. De Vlaeminck a triomphé à trois reprises en solitaire (1972, 1974 et 1977), et pourtant c’est du succès conquis au sprint à quatre au printemps 1975 qu’il est le plus fier.

"Pour moi, c’est le plus beau Paris-Roubaix qui ait existé et ma plus belle victoire car j’y ai battu Merckx" , dit celui qui prend toujours plaisir à revoir les images de l’époque. "C’est encore mieux quand on sait qu’on va gagner…"

Ce dimanche 13 avril, Merckx est le grand favori de la 73e édition de Paris-Roubaix. Son printemps a jusqu’ici été exceptionnel, il a enlevé Milan-Sanremo en revenant du diable Vauvert, dominé l’Amstel, écrasé le Tour des Flandres et il gagnera encore Liège-Bastogne-Liège quelques jours après.

(...)