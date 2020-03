Retour sur les 3 Jours de La Panne 1985 enlevés par Jean-Luc Vandenbroucke.

L’épreuve a changé, même si les 3 Jours de La Panne ont gardé leur nom. Fini la course à étapes qui servit d’ultime tremplin au Tour des Flandres pendant quarante ans. Depuis deux ans, l’épreuve flandrienne, qui aurait dû se courir ce mercredi entre Bruges et la station balnéaire, se dispute sur un jour et elle s’est offerte aux sprinters, Elia Viviani d’abord, Dylan Groenewegen ensuite. Il y a 35 ans, Jean-Luc Vandenbroucke enleva la 9e édition de la course. VDB devenait le premier des trois Wallons vainqueurs, avant Sébastien Rosseler (2011) et Philippe Gilbert (2017). "Cela reste une de mes belles victoires", se souvient le Mouscronnois. "Dans toutes ces courses, comme La Panne ou les 4 Jours de Dunkerque, j’étais déchaîné. Je roulais devant mes supporters."

