Àtravers la Flandre aurait dû se dérouler ce mercredi. Avec le final à Waregem, cher à Yves Lampaert, qui y avait réalisé le doublé en 2017 et 2018, mais aussi à un certain Mathieu Van der Poel, qui s’y était imposé l’an passé, pour y décrocher la première classique de sa carrière. Quel est le dernier Wallon à s’y être imposé ? Non, ce n’est pas Philippe Gilbert. Le Liégeois s’y était classé deuxième en 2017, quand il avait parfaitement protégé Yves Lampaert. Il s’agit de l’une des rares courses qui manquent à son palmarès. Le dernier succès wallon remonte à 2004, avec le sacre de Ludovic Capelle.

