À 35 ans, Greg Van Avermaet a encaissé durement l’interruption de la saison combinée aux problèmes que connaissent son sponsor et son équipe. Pourtant, le champion olympique reste motivé.

Il y a deux semaines, Greg Van Avermaet fêtait son 35e anniversaire et l’un des plus beaux cadeaux que le Flandrien a reçu fut certainement l’annonce du nouveau calendrier pour cette fin de saison 2020 tellement particulière. Greg Van Avermaet aime courir, il est en temps normal l’un des rares coureurs à afficher sa bonne forme et son tempérament de gagneur de février à octobre.

Pour l’ex-n°1 mondial, la période d’interruption des courses a pesé même si, en chaque circonstance, il a fait l’étalage de sa condition affûtée. N’a-t-il pas enlevé la version virtuelle du Tour des Flandres, la course de ses rêves…

"Oui, c’est vrai, nous confie le champion olympique. J’espère que cela restera la seule version de cette épreuve, je peux donc en être fier, mais cela ne vaut pas non plus le véritable Tour des Flandres. C’est vrai que dans toutes ces courses virtuelles, j’ai montré de belles choses. C’était un signe de ma bonne condition, mais je n’ai pas été surpris, je suis un des meilleurs du peloton, je suis toujours resté sérieux et bien occupé."

Le Flandrien a même apprécié ces courses on line.

