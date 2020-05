Plus de courses, plus de publicité, équipes et sponsors en difficultés financières : il ne fera probablement pas bon être en fin de contrat à la fin de la saison 2020. Mais bien évidemment, comme c'est toujours le cas dans le monde du cyclisme où les contrats sont généralement de courte durée (un ou deux ans), un paquet de coureurs ne sait pas encore avec certitude de quoi leur avenir sera fait. Parmi eux, plusieurs Belges dont la situation est parfois bien différente d'un cas à l'autre.

(...)