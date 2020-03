Les annulations se multiplient ; la campagne des classiques est menacée ; le Tour de Catalogne, reporté. En attendant le Giro ?

Il faudrait désormais un petit miracle pour que les courses cyclistes et notamment les classiques du printemps se poursuivent comme de si rien n’était. Après les Strade Bianche, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo, les annulations ou reports d’épreuves se multiplient aux quatre coins de la planète et les courses flandriennes sont elles aussi sous la menace.

Même si elles ont espéré échapper à la décision du ministre flamand des Sports, Ben Weyts, de suspendre jusqu’au 31 mars toutes les manifestations sportives, les épreuves flandriennes Nokere Koers (18 mars), Bredene Coxyde Classic (20 mars), les Trois Jours Bruges-La Panne (25 mars), la E3 BinckBank Classic Harelbeke (27 mars) et Gand-Wevelgem (29 mars) sont plus que menacées. Et dans leur foulée À travers les Flandres puis le Tour des Flandres…

Les organisateurs ont proposé d’appliquer les mesures préconisées par l’UCI et mises en œuvre sur Paris-Nice d’interdire au public les sites de départ et d’arrivée.

"Nous ne pouvons empêcher les gens d’aller sur le parcours, mais nous pouvons très bien interdire le public au départ à Ypres, à l’arrivée à Wevelgem ou sur la montée du mont Kemmel", explique Hans De Clercq, le directeur de course de Gand-Wevelgem.

Mais, alors qu’une réunion doit se tenir ce vendredi à Bruges chez le gouverneur de Flandre occidentale entre les organisateurs de la province (Bredene, La Panne et Wevelgem) et les bourgmestres des villes et communes concernées, les bourgmestres des Ardennes flamandes ont surpris ce jeudi en interdisant les courses (donc Nokere Koers et le GP E3) sur leurs entités.

Il n’y a pas que la Belgique qui est touchée. Le Tour de Drenthe, qui devait se courir aux Pays-Bas samedi, passe à la trappe. La 100e édition du Tour de Catalogne, qui devait se courir entre le 23 et le 29 mars et où Remco Evenepoel devait effectuer sa rentrée, a été annulée et reportée vraisemblablement d’un an.

"Nous avons tout tenté jusqu’au bout, en vain, pour que nous puissions organiser cette édition du jubilé ", dit le communiqué des organisateurs de la course du WorldTour.

Enfin, Mauro Vegni, le patron de RCS Sport, propriétaire des principales courses italiennes, a évoqué la possibilité de voir le Giro postposé. Celui-ci doit débuter le 9 mai à Budapest, en Hongrie.

"Une nouvelle date n’est pas exclue", a expliqué Vigni à l’agence de presse Adnkronos. "Nous allons tout faire pour que le Giro débute le 9 mai, mais il est possible qu’il nous faille chercher une autre date. Nous attendrons jusqu’au 3 avril. Nous attendons ce mois-ci de plus amples informations. Nous sommes pour le moment en contact avec les autorités hongroises pour comprendre. Compte tenu de toutes les annulations dans tous les sports, la situation est difficile. Nous allons vraiment devoir faire preuve d’initiatives pour concocter un nouveau calendrier. "