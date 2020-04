Malgré l’intensité de l’effort, il est difficile de vibrer pour ces épreuves sur rouleaux.

OK, d’accord, c’est mieux que rien. OK, d’accord, pour les sponsors, cela reste une opportunité de se montrer, une belle occasion de récupérer un peu de publicité en cette période de disette. OK, d’accord, pour les coureurs, cela reste une possibilité de se dépasser, de trouver un défi en ces temps de confinement, à vouloir être plus rapide que les autres. Mais, franchement, du point de vue du spectateur devant son écran, ces courses virtuelles ne sont pas très alléchantes !

(...)