Les débuts de rêve d'Arnaud De Lie: "Idéal pour la confiance" Cyclisme Julien Gillebert

Le sprinter wallon de 19 ans s’est directement imposé sur sa première course avec les pros.



Cela fait des années qu’il cumule les succès chez les jeunes. Cela fait une décennie qu’il pédale avec un mélange de force, de plaisir et d’envie. Cela fait des saisons entières qu’il collectionne les victoires, comme sur le DH Challenge Ekoï, notre classement de régularité. Et cela n’a pas changé en 2022, pour sa première année au plus haut niveau du vélo, chez les pros, dans le World Tour, puisqu’Arnaud De Lie s’est directement imposé.



