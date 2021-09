Je suis d’accord de me prêter au jeu de la comparaison à la seule et unique condition que celui-ci ne bascule pas en une opposition…"

Dans un sourire, Rik Verbrugghe pose les préambules à l’exercice auquel nous l’avons invité à se soumettre. Ancien sélectionneur national (de novembre 2018 à novembre 2020), celui qui détient toujours le record du contre-la-montre le plus rapide de l’histoire du Giro (58,874 km/h lors du prologue de l’édition 2001) a porté Wout van Aert (2020 à Imola) et Remco Evenepoel (2019 dans le Yorkshire) à la médaille d’argent dans le chrono arc-en-ciel. Un interlocuteur particulièrement éclairé, donc, pour analyser le profil et brosser le portrait de rouleur des deux coureurs qui nous représenteront ce dimanche entre Knokke et Bruges (43,3 kilomètres).

L’aérodynamisme: avantage Evenepoel

Rebaptisé cette saison "Aerokogel", traduisez "la balle de fusil aérodynamique", par son équipier Yves Lampaert, Remco Evenepoel s’est distingué dès ses débuts dans le peloton pro par une position très efficace sur le vélo de chrono.