Le vendredi 9 septembre 2011, Philippe Gilbert est dans une position idéale pour terminer l’année en no 1 mondial. Le Liégeois doit pour cela grappiller les six points qui le séparent de Cadel Evans au classement du WorldTour. Une 9e place dans les quatre classiques qui restent à son programme suffirait à son bonheur car l’Australien, qu’il a côtoyé chez Lotto et qui redeviendra son équipier chez BMC dès 2012, a mis un terme à sa saison après sa victoire au Tour de France.