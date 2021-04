Mentor de Gilbert, Dirk De Wolf considère le succès du Liégeois à Huy comme l’un de ses chefs-d’œuvre.

"Il n’y avait tout simplement rien à faire contre ce Gilbert-là…" Lâchée par Alberto Contador sur les hauteurs de Huy dans un constat mêlant admiration et résignation, la petite phrase traduit à merveille le sentiment laissé en ce jour d’avril 2011 par un Liégeois devenu général des chasseurs ardennais. Dans la foulée de ses succès sur la Flèche brabançonne et l’Amstel Gold Race, le coureur de chez Omega Pharma-Lotto s’offre cette fois le scalp de tous les spécialistes du Mur en les asphyxiant sur leur terrain de prédilection. En posant une offensive que le Remoucastrien qualifia lui-même "d’anormale" dans les pourcentages les plus sévères du célèbre Mur, à 350 mètres de la ligne, Gilbert fit plier les Rodriguez, Sanchez, Schleck, Contador ou Vinokourov.