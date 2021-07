Longtemps, il n’y eut qu’un seul Belge au palmarès de la Clasica San Sebastian. Vainqueur de la classique basque en 1983, Claudy Criquielion dut patienter vingt-huit ans avant de découvrir son successeur en la personne de Philippe Gilbert. Le Liégeois était irrésistible cette saison-là. À 29 ans, il était au sommet de son art et il ajouta ce samedi 30 juillet 2011 une nouvelle victoire de prestige à son palmarès, sa quatrième classique consécutive, après l’Amstel, la Flèche et Liège, gagnées coup sur coup au printemps. Entre-temps, Gilbert avait remporté le Tour de Belgique et le Ster ZLM Toer, il était aussi devenu champion de Belgique et avait survolé la première étape du Tour de France, gagnant aussi le droit de porter un jour le maillot jaune.