On a hâte de retrouver le Tour de Liège. L’épreuve de référence va revenir en 2022, après deux années d’absence. La course liégeoise avait dû faire l’impasse en 2020 à cause de la pandémie du coronavirus, avant d’être mise en pause cette année. Et de chercher un repreneur. Qui a été trouvé avec le CC Hawy, un club organisateur très actif, qui met aussi sur pied le Triptyque Ardennais (celui des élites sans contrat et espoirs, mais aussi celui des cadets, et, à partir de l’an prochain, celui également des juniors).

L’édition 2022 du Tour de Liège est déjà bien lancée. Les organisateurs ont déjà leurs cinq étapes programmées. Si rien ne change d’ici là, l’épreuve prévue du 14 au 18 juillet devrait s’élancer par une première étape à Blegny. La deuxième journée est annoncée à Hamoir. Le peloton partira à Malmédy pour la troisième étape. Tandis que les deux dernières étapes auront lieu à Vielsam et à Pepinster, où le successeur de Nicolas Cleppe sera désigné, dans un riche palmarès qui compte notamment Wout Van Aert, Jan Bakelants, Johan Vansummeren, Stijn Devolder, Kevin Deweert ou Thomas Degand.