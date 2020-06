L’épreuve wallonne, qui devrait avoir un très beau plateau, aura lieu du 16 au 19 août.

Christophe Brandt a officialisé le parcours du VOO-Tour de Wallonie, qui aura lieu cet été du 16 au 19 août. Soit sur quatre étapes au lieu de cinq habituellement.

"Notre épreuve sera le premier événement sportif majeur post-Covid en Wallonie", explique-t-il. "Le TRW2020 a été déplacé en août en raison de la crise sanitaire. Il se déclinera cette année exceptionnellement en 4 étapes au lieu des 5 traditionnelles. Le plateau sportif qui s’annonce sera d’un niveau très élevé, grâce notamment à la proximité du Tour de France. Le VOO Tour de Wallonie 2020 constituera en effet, plus que jamais, une excellente préparation en vue de la 'Grande Boucle' et de toutes les courses qui nourrissent le calendrier international très dense de l’été et de l’automne. Le TRW sera aussi une occasion de découvrir ou de redécouvrir les régions de Wallonie, ses paysages et son patrimoine pluriel. Je préciserai encore que tout sera mis en œuvre pour que le TRW2020 se déroule dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur."

Alors que Philippe Gilbert, John Degenkolb, Caleb Ewan, notamment, sont annoncés, voici les étapes de la 41e édition. Pour rappel, l'an passé, c'est le Liégeois Loïc Vliegen qui s'était imposé.

Les étapes :

16/08. Soignies – Ath, 188,9 km.

17/08. Tubize – Wavre, 179,5 km.

18/08. Plombières – Visé, 192 km.

19/08. Blegny – Erezée, 197,8 km.