"Allô ? Julien ? Attends, on est en train de peindre."

Après quelques secondes, mardi, en fin de journée, Christian Gilbert prendra le temps de répondre à nos questions tandis que son petit frère, Jérôme, nous enverra ensuite un message pour fixer un rendez-vous à un autre moment. Avec ce petit commentaire : "Nos mains étaient pleines de peinture !"

Les deux frangins de Philippe Gilbert n’étaient pas occupés à rénover la maison familiale ni lancés dans une reconversion de peintres en bâtiment. Entourés des fidèles supporters de l’ancien champion du monde, Christian et Jérôme ont redécoré la célèbre côte de La Redoute. Leur montée, dans leur fief de Remouchamps. Celle dans laquelle la clameur sera vive et intense, ce dimanche après-midi, pour le dernier passage de Philippe Gilbert dans cette ascension de Liège-Bastogne-Liège. "On a mis le paquet : il y a du ‘Phil’ écrit partout", rigole Christian Gilbert. "Enfin, pour la sécurité des coureurs, nous avons évité les parties les plus pentues de la Côte de La Redoute, pour éviter que cela glisse, comme on annonce de la pluie ce dimanche."

(...)