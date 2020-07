La saison cycliste professionnelle reprend ce jeudi en Roumanie avec le Sibiu Cycling Tour mais cette année, les deux classiques canadiennes, le GP de Québec et le GP de Montréal sont définitivement annulés.

Il était impossible pour les organisateurs de répondre à toutes les exigences sanitaires et opérationnelles nécessaires afin de garantir un environnement sécuritaire en cette période de pandémie de Covid-19, peut-on lire sur le site internet des deux épreuves.

"Tous les efforts consentis, pour à la fois préserver nos standards de qualité et assurer la sécurité de tous, se sont avérés vains. Il y a évidemment une profonde tristesse à mettre nos courses entre parenthèses, alors qu’en dix ans seulement, elles sont devenues des épreuves importantes sur le circuit international et sont grandement courtisées par les plus grands coureurs du monde. Mais nous sommes avant tout au service des coureurs, des équipes, des spectateurs et de nos partenaires", a expliqué Serge Arsenault, président des deux classiques canadiennes.

De son côté, l'UCI, par la voix de son président David Lappartient, a déclaré comprendre les raisons de l'annulation des deux courses, espérant voir leur retour dès 2021 dans le calendrier cycliste.