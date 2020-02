L'ancien champion de Belgique a débuté pour la quatrième année d'affilée sa saison au Tour de Valence.

Il avait terminé la saison 2019 sur les podiums. Avec une deuxième place à Binche-Chimay-Binche et une troisième position à Paris-Tours. Et Oliver Naesen est déterminé à rapidement retrouver les joies du podium. Si possible sur la plus haute marche.

Le solide flandrien vient de reprendre la compétition, ce mercredi, sur le Tour de Valence. Sur lequel il a ses habitudes. C’est simple, il est fidèle à l’épreuve espagnole depuis 2017. "Je commence à bien connaître les routes", glisse, dans un sourire, celui qui entame sa quatrième saison chez AG2R-La Mondiale. Formation dans laquelle il se sent encore plus en famille depuis l’arrivée, cet hiver, de son petit frère, Lawrence. "Les profils d’étape sur ce Tour de Valence sont assez différents, cela permet de bien travailler. Durant cette course, nous allons aligner un groupe proche de celui que l’on retrouvera sur les classiques ce printemps. Cela devrait permettre de prendre nos automatismes. Avec les différents stages cet hiver, j’ai passé encore plus de temps avec mon frère Lawrence. Je suis heureux de début ma saison avec lui, ça va être vraiment cool."

Il mettra ensuite le cap vers la Clasica Almeria, le 16 février. Et il restera en Espagne pour la Ruta Del Sol. "Je vais accumuler les kilomètres de course dans de bonnes conditions avant le début des courses en Belgique", poursuit Oliver Naesen, qui a testé récemment du matériel sur les infâmes pavés de Paris-Roubaix. Très ambitieux pour cette saison 2020, l’ancien champion de Belgique rêve d’enfin remporter une grande classique.