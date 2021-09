La Belgique est bel et bien une terre de cyclisme, ce sont les chiffres qui le prouvent.

Ce dimanche 26 septembre, se déroulera, autour de Louvain, l’épreuve reine des championnats du monde cyclistes, la course sur route pour professionnels. Elle clôturera une semaines d’épreuves qui ont rapporté plusieurs médailles aux Belges. C’est la 10e fois que la Belgique organisait des Mondiaux également ouverts aux juniors, aux espoirs et aux dames engagés dans les épreuves en ligne et les contre-la-montre.

Le premier championnat sur route ouvert aux pros se déroula sur le circuit automobile du Nurburgring, en Allemagne, et couronna l’Italien Alfredo Binda. C’était en 1927. Depuis, 86 titres ont été attribués et à 26 reprises, un Belge a décroché l’or. Notre pays compte à ce jour 18 vainqueurs, Rik Van Steenbergen et Eddy Merckx ayant réussi un triplé, tandis que Rik Van Looy, Georges Ronsse, Brik Schotte et Freddy Maertens signaient chacun un doublé (voir infographie). Au nombre des victoires, la Belgique devance l’Italie (19 bouquets), la France (9) et les Pays-Bas (7). Liège fut à la fête en 1930, Floreffe en 1935, Moorslede en 1950, Waregem en 1957, Renaix en 1963 et 1988, Zolder en 1969 et 2002, Yvoir, enfin, en 1975. Des Belges s’imposèrent à Floreffe, Moorslede, Waregem et Renaix, théâtre de deux psychodrames dont on parle encore.

Cette année, le Mondial partira d’Anvers mais aura Louvain et le Brabant flamand pour écrin principal.