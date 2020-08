C’est l’équipe du Tour de France. C’est l’armada qui a quasiment été invincible ces dernières années sur la plus célèbre des courses cyclistes. Les chiffres le prouvent. Sur les huit dernières éditions, le Team Ineos a ramené sept fois le maillot jaune à Paris. Une fois avec Bradley Wiggins en 2012, et puis quatre fois avec Chris Froome, une fois avec Geraint Thomas et une fois avec Egan Bernal.