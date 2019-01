Wanty-Groupe Gobert de retour à Paris-Roubaix

Cette année, l'équipe Wanty-Groupe Gobert a obtenu une invitation à Paris-Roubaix, dont la 117e édition sera disputée le dimanche 14 avril. L'équipe de Jean-François Bourlart n'avait pas été invitée l'an dernier, elle reviendra sur la Reine des Classiques en compagnie de Rompoot-Charles et des formations procontinentales françaises Arkea-Samsic, Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie et Vital Concept. Aux côtés de ces sept équipes invitées, les dihuit groupes sportifs du WorldTour seront au départ à Compiègne dans l'espoir qu'un de leurs coureurs succède à Peter Sagan.





Petr Vakoc revient à la compétition après un an



Un an après avoir été percuté à l'entraînement par un camion, en même temps que Laurens De Plus, alors qu'ils s'entraînaient en Afrique du Sud, le Tchèque Petr Vakoc va reprendre la compétition ce dimanche à l'occasion du Tour de San Juan qui débutera en Argentine.

Victime de plusieurs vertèbres fracturées, le coureur de Deceuninck-Quick Step a eu besoin d'une revalidation d'un an.





André Greipel, 3e pour ses débuts avec Arkéa-Samsic

André Greipel s'est classé ce lundi 3e de la 1re étape de la 14e Tropicale Amissa Bongo (2.1° au Gabon. A 36 ans, l'Allemand portait pour la première fois le maillot de sa nouvelle équipe, la formation française Arkéa-Samsic après dix ans chez Lotto. Greipel a été devancé au sprint par l'Italien Niccolo Bonifacio (nouvelle recrue de Direct Energie) et le Français Lorrenzo Manzin (Vital Concept).





Burgos-BH reçoit une invitation pour la Catalogne

L'équipe espagnole Burgos-BH a reçu une invitation pour le Tour de Catalogne, épreuve du WorldTour, courue entre le 25 et le 31 mars.

Burgos-BH a été pourtant frappée par plusieurs cas de dopage et est suspendue d'ailleurs depuis le 16 janvier et jusqu'au 5 février. Le groupe espagnol disputera la course à étapes espagnole avec six autres équipes invitées, Roompot-Charles, Arkéa-Samsic, Cofidis, Euskadi-Murias, Caja Rural-Seguros RGA et Wanty-Groupe Gobert.





A partir des prochains championnats du monde de cyclo-cross (2-3 février), la société Beobank deviendra l'un des sponsors principaux de Belgian Cycling (RLVB).

Le banque et la fédération cycliste ont signé un partenariat de deux ans qui fera de Beobank le sponsor des équipes nationales et le soutien de différents événements (les championnats notamment) de Belgian Cycling, dans les différentes disciplines.





Transfert et prolongation dans le cyclo-cross féminin

L'équipe Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, dont Timmy Simons est le mangaer et Niels Albert l'entraîneur, a prolongé le contrat de la vice-championne de Belgique de cyclo-cross Loes Sels. La Campinoise roulera jusqu'à fin février 2021. Dans le même temps, l'équipe belge a engagé, à partir du 1er septembre, la Néerlandaise Maud Kaptheijns. Celle-ci s'est classé 3e, dimanche, de la manche de Coupe du Monde de Pontchâteau. Kaptheijns a signé pour deux ans.