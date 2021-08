La cloche de l’église de Wilrijk a beau tout juste sonner midi, le parking de la succursale du plus célèbre géant belge de la pizza est plongé dans un silence de cathédrale qu’entrecoupent seulement de sonores "action". Deux jours après s’être imposé sur le chrono et au classement général du Tour du Danemark, Remco Evenepoel enchaînait lundi les prises pour le tournage de deux spots publicitaires d’une marque dont il est devenu le nouveau visage. Souriant, détendu et serein, le Brabançon a pris le temps de se poser entre deux plans pour une interview en aparté.