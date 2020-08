Si cela continue de cette manière, il ne faudra pas chercher plus loin le grandissime favori du Tour de France.

Après ses deux victoires d’étape et le classement général du Tour de l’Ain, Primoz Roglic a une nouvelle fois dégoûté tous ses adversaires dans les derniers hectomètres du col de Porte, long de 16,6 km. Le Slovène a attaqué assis sur la selle et aucun de ses futurs concurrents à la victoire finale sur le Tour n’a été en mesure de le suivre. "Je suis heureux d’être à ce niveau et d’avoir pu gagner cette étape. Mais nous sommes très nombreux à être en forme et motivés. Il faudra les battre tous si on veut gagner", a affirmé le coureur de Jumbo-Visma après l’arrivée.

(...)