Le 24 janvier dernier, Egan Bernal a lourdement chuté à l'entraînement après une collision avec un bus à l'arrêt. Le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021 était en plein effort sur son vélo de contre-la-montre et n'a vraisemblablement pas levé la tête pendant plusieurs secondes. Ce qui lui aurait permis de voir ce bus stationné sur son chemin.Opéré à plusieurs reprises pour sa vingtaine d'os cassé (fému, rotule, vertèbre cervicale, pouce, ...) et ses deux poumons perforés, le coureur est sorti de l'hôpital cette semaine. Ce mardi, plusieurs médias colombiens ont partagé pour la première fois une vidéo filmée par une caméra de surveillance sur laquelle on aperçoit, de loin, l'impact entre le coureur et ce bus.