Les championnats du monde qui débutent ce week-end sont les dixième organisés dans notre pays pour les pros. Petit retour dans le passé.

1930 Liège

Le samedi 30 août 1930, le 4e championnat du monde des pros réunit 23 partants, appartenant à neuf pays. L’épreuve a lieu pour la première fois en Belgique, à Liège. Elle part et arrive dans la Cité ardente car le parcours ressemble à s’y méprendre à une classique ardennaise avec huit côtes, Beaufays, Malchamps, Barraque de Fraiture, Haudister, My, Hautregard, Mont Theux et Les Forges.