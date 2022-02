Les villes de Knokke-Heist, Bruges, Anvers et Louvain garderont un excellent souvenir des championnats du monde de septembre 2021. D’abord, ils ont accueilli 1,5 million de visiteurs, dont plus de 100 000 en provenance de l’étranger. Ses spectateurs sont restés, en moyenne, quatre jours et demi sur le territoire belge.

Ce n’est pas tout ! Selon le rapport sur l’impact économique de l’événement, rédigé par l’entreprise de services professionnels EY, les visiteurs ont dépensé quelque 36 millions € durant leur séjour. Au total, la valeur ajoutée brute de ces championnats du monde pour l’économie flamande s’élève à 27,4 millions €. Pour David Lappartient, président de l’UCI, "ces études confirment l’impact des compétitions et la qualité incroyable de l’événement que représentent ces championnats du monde. Cela démontre également les retombées économiques de ce rendez-vous annuel de l’UCI et son impact positif sur la notoriété de la région. Il contribue aussi à une plus grande inclusivité, accessibilité et durabilité en faveur de la société, pendant et après l’événement."D. Le.