Maximilien Picoux ou Luc Wirtgen doivent patienter pour faire leurs preuves.

Cela fait des années qu’ils en rêvent. Cela fait des saisons entières qu’ils enchaînent les heures de selle sur le vélo, qu’ils avalent des kilomètres et qu’ils vont de course en course. Avec un seul but : percer, enchaîner les résultats pour arriver chez les pros.

Ce rêve est devenu réalité cette année pour plusieurs jeunes coureurs, qui vivent leur première saison chez les pros. Mais ce rêve est actuellement en pause, avec cette crise du coronavirus qui a annulé ou reporté toutes les compétitions cyclistes depuis le mois de mars.