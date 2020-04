Mercredi, l'Union cycliste internationale (UCI) se met virtuellement à table avec les organisateurs des monuments et des grands tours et les responsables des équipes WorldTour pour officialiser le nouveau calendrier cycliste.

Flanders Classics, l'organisateur de Gand-Wevelgem et du Tour des Flandres, est donc concerné. Selon le nouveau calendrier, les deux courses se dérouleraient respectivement les 11 et 18 octobre.

"La date du 11 octobre nous convient mais il n'est pas du tout certain que Gand-Wevelgem aura lieu ce jour-là. Evidemment, nous aimerions que cette date soit maintenue tout comme nous l'aurions voulu pour le 29 mars. Cela veut dire avec un programme complet et nos sept courses des plus jeunes aux élites", a précisé Hans De Clercq, membre du comité organisateur de Gand-Wevelgem. L'UCI n'est cependant pas encore certaine que son nouveau calendrier pourra être respecté. "Attendons de voir ce que le Conseil national de sécurité ou le gouvernement dira", a ajouté De Clercq. "Ils décideront si notre fête pourra avoir lieu. Leur avis ou leur décision prévaut. Nous attendons de voir ce qui ressortira de la réunion de l'UCI ce mercredi. Pour des coureurs comme Greg Van Avermaet ou Peter Sagan, cela ne change de prévoir les classiques wallonnes avant Gand-Wevelgem et le Tour des Flandres. Ils peuvent rouler à Liège et à l'Amstel avant d'enchaîner avec nos courses. Mais attendons d'abord les décisions de l'UCI et des autorités."