Au fur et à mesure que les heures s’écoulent, Knokke, Bruges, Louvain et Anvers se parent des couleurs de l’arc-en-ciel, symbole de la couronne mondiale. Les organisateurs ne savent plus où donner de la tête pour faire de cet événement une référence pour le centenaire, sans omettre la fête populaire qui en découle.

D’un côté, Christophe Impens, CEO de Golazo, et ancien athlète belge spécialiste du fond et du demi-fond, avec notamment une médaille d’argent aux championnats d’Europe 1996 dans le 3 000 m. De l’autre, Tomas Van den Spiegel, son homologue chez Flanders Classics, ancienne gloire du basket belge avec notamment des passages au CSKA Moscou et au Real Madrid. Deux anciens sportifs de haut niveau qui se sont associés, avec Wim Tack, pour faire des Mondiaux sur notre territoire un souvenir marquant dans les yeux et la tête du grand public.

Messieurs, dans quel état d’excitation êtes-vous à quelques jours du coup d’envoi de ces Mondiaux tant attendus ?