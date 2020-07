L'organisateur et son équipe ont déjà pris des mesures strictes mais doivent désormais attendre le feu vert du gouverneur de la province d'Anvers ainsi que des autorités locales d'Heist-op-den-Berg. Dans le cas contraire, la première course professionnelle cycliste belge depuis l'arrêt des compétitions en raison du coronavirus n'aura pas lieu. "Nous ne savons plus très bien nous-même. Un jour nous pouvons organiser la course avec du public, le suivant plus. Notre destin est entre les mains du gouverneur et des autorités locales d'Heist-op-den-Berg", a dit Van den Bosch.

Pourtant, les organisateurs ont déjà pris de nombreuses mesures. Ils ont, entre autres, demandé aux coureurs de se soumettre à un test avant de prendre le départ. "Nous faisons tout notre possible pour organiser la course la plus sûre possible, mais nous n'avons pas la décision finale entre nos mains", a conclu Jef Van den Bosch.