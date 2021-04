L’usure du temps est inexorable. Et la lente érosion des secteurs pavés ne s’est pas interrompue avec la crise sanitaire. La nécessaire réfection de ces chemins d’un autre temps, qui ont fait la légende de Paris-Roubaix, n’a heureusement pas été suspendue depuis le début de la pandémie. Même si quelques tâches ont dû être ajournées. "Les secteurs de Mons-en-Pévèle et d’Haveluy à Wallers devaient être nettoyés mais cela n’a pas été le cas à cause des restrictions dues à la situation sanitaire", déplore François Doulcier, président des Amis de Paris-Roubaix, association en charge de la sauvegarde des secteurs pavés.

Mais en dépit de quelques contretemps, les travaux indispensables de rénovation ont été effectués. Les entreprises de pavage, les lycées horticoles et les bénévoles ont œuvré pour estomper les ornières et gommer les nids-de-poule. Depuis la dernière édition de l’Enfer du Nord, en 2019, les secteurs du Pont Gibus, d’Orchies, d’Auchy-lez-Orchies, de Mons-en-Pévèle, du Moulin de Vertain, de Bourghelles et de Camphin-en-Pévèle ont ainsi subi des liftings plus ou moins conséquents.