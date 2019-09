Après le championnat d'Europe, les Pays-Bas ont remporté le championnat du monde de relais mixte. L'équipe néerlandaise composée de Bauke Mollema, Koen Bouwman et Jos Van Emden chez les hommes ainsi que de Lucinda Brand, Riejanne Markus et Amy Pieters chez les femmes réalise donc le doublé. Ils s'imposent devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne.





La Grande-Bretagne, partie juste après la Belgique est resté pendant une très grande partie de la course en tête, monte sur le podium grâce à une crevaison dans l'équipe italienne, qui coûte la 3e place aux Transalpins.





Le relais belge composé de Jan Bakelants, Senne Leysen et Frederik Frison chez les hommes ainsi que de Sofie De Vuyst, Valerie Demey et Julie Van de Velde chez les femmes, doit se contenter de la 9e place sur 11 pays participants. Une contre-performance pour notre pays mais qui s'explique en partie du fait que Frison a pris le départ malade et donc pas à 100% de ses capacités.





Ce lundi, les premiers contre-la-montre individuels sont au programme avec les femmes juniors en matinée et les hommes juniors dans le courant de l'après-midi. Les championnats du monde de cyclisme s'achèveront dimanche prochain au Yorkshire avec l'épreuve en ligne des hommes élites.