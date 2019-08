Ce mercredi après-midi, à l'occasion des championnats d'Europe, était organisé pour la première fois un relais mixte entre hommes et femmes. Et après les 44 kilomètres du parcours, ce sont finalement les Pays-Bas qui se sont imposés à domicile dans les rues d'Alkmaar. Ils devancent l'Allemagne qui termine à 15 secondes. L'Italie complète le podium à 1'25" de la première place.





Du côté belge, le relais, composé de Thomas De Gendt, Lawrence Naesen et Otto Vergarde chez les hommes et ensuite Sanne Cant, Lotte Kopecky et Sofie De Vuyst chez les femmes décroche la quatrième place à 2'22" des Néerlandais.