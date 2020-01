Le Remoucastrien a fait ses voeux 2020 sur son compte Twitter, postant au passage quelques photos d'un entraînement avec sa nouvelle tunique.

On l'y voit pédaler avec toute l'équipe et notamment John Degenkolb (l'autre recrue-phare de l'année), Caleb Ewan et Tim Wellens. Thomas De Gendt, lui, est en queue de groupe, comme à son habitude quand il n'est pas à l'attaque...