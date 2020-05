Ma vérité est celle dont je me souviens." Posée en préambule du documentaire Lance , que diffusera ESPN à partir de la semaine prochaine (visible en Belgique par le biais d’un player accessible pour 11,99 € par mois) en deux épisodes mis en ligne les 25 mai et 1er juin, la petite phrase d’Amstrong donne le ton de ce qui s’annonce déjà comme un nouveau carton de la chaîne sportive après le succès de The Last Dance consacré à Michael Jordan.

(...)