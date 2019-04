Retour sur les 4 victoires néerlandaises de Philippe GIlbert...





45e Amstel Gold Race (10 avril 2010)

Un an plus tôt, Gilbert a terminé 4e mais, en fait, premier du groupe des favoris derrière un trio d’échappés. Au départ de cette 45e édition, alors qu’il a gagné deux fois Paris-Tours et le Tour de Lombardie, il figure au nombre des favoris. Après une première attaque, restée sans suite, il enlève la classique néerlandaise en contrant Bert De Waele sur le Cauberg au sommet duquel est tracée la ligne d’arrivée. Il devance de deux secondes Ryder Hesjedal et Enrico Gasparotto.

© Belga



Gilbert, qui vient de remporter la Flèche brabançonne, est dans un état de grâce et grandissime favori. Il gagnera encore les deux classiques ardennaises. Bien aidé dans la finale par son équipier Jelle Vanendert, il annihile une tentative d’Andy Schleck et s’envole dans le Cauberg ! Joaquin Rodriguez est le dernier à s’accrocher. Simon Gerrans complète le podium. Le 10e, Paul Martens, qui était pourtant avec Gilbert au bas de la montée, termine à près d’une demi-minute.

© Belga



Depuis un an, la classique néerlandaise ne finit plus au sommet du Cauberg, mais un kilomètre et demi plus loin, là même où, en 2012, Philippe Gilbert est devenu champion du monde. Après avoir contrôlé la course, il répète le scénario du Mondial et, lancé cette fois par Samuel Sanchez, il démarre sur le haut de la dernière montée, là où la pente atteint son paroxysme. Il gagne avec 5 secondes d’avance sur son ami Jelle Vanendert. Simon Gerrans est à nouveau 3e.

© AFP



Le Cauberg n’est plus la dernière difficulté. Malheureux chez BMC, Gilbert retrouve l’élan en intégrant la Quick-Step. Il triomphe au Tour des Flandres quinze jours plus tôt. Il chute lourdement (on découvrira une forte contusion à un rein qui l’empêchera de courir les Ardennaises et le Giro). Pourtant, Gilbert attaque à 37 km du but, condamnant les favoris Van Avermaet et Valverde. Dans l’ultime montée, le Bemelerberg, Kwiatkowski part, seul Gilbert le suit et le bat.