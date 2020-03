Le champion olympique pense que les courses ne reprendront pas avant le 1er juin.

Comme Mathieu Van der Poel et ses équipiers d’Alpecin-Fenix, revenus de Beniccasim, Greg Van Avermaet rentre en Belgique après avoir interrompu prématurément le stage qu’il effectuait avec ses partenaires de CCC en altitude, dans la Sierra Nevada .

"Cela n’a plus de sens de s’entraîner intensément", a expliqué le champion olympique au Nieuwsblad. "Il faut attendre et voir l’évolution de la situation. Comme je vois les choses, je pense qu’il est plus réaliste de penser que nous pourrons recourir le 1er juin."

Van Avermaet devait participer aux Strade Bianche puis à Tirreno et Milan-Sanremo. Après avoir songé à se reporter sur Paris-Nice, son équipe a préféré renoncer à la Course au soleil. À la place, CCC avait prévu un stage de dix jours en montagne, mais il a été écourté après six journées.

"Nous allons devoir nous passer de courses trois semaines de plus, cela n’a pas de sens de rester en Espagne et prendre le risque que de nombreux vols soient suspendus", poursuit Van Avermaet.

Pour le Flandrien, l’annulation des courses flamandes est une catastrophe.

"C’est très dur et frustrant parce que j’ai travaillé pendant des mois pour arriver en forme à cette période, j’ai effectué plusieurs stages et tout cela pour rien", dit-il. "On n’est absolument pas sûr que le Tour des Flandres et Paris-Roubaix auront lieu. Pour le moment, de ce que je sais, je pense que tout le printemps va tomber à l’eau et cela me semble plus réaliste d’imaginer qu’on ne pourra pas recourir avant le 1er juin. Il faut d’ailleurs des précisions, on ne peut s’entraîner sans savoir quand les courses reprendront."