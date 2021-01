S’il est un champion qui n’a jamais regretté avoir couru "au temps d’Eddy Merckx", c’est bien Roger De Vlaeminck. Loin de se morfondre d’avoir évolué alors que le Bruxellois avait placé le peloton sous son joug, malgré la domination parfois écrasante imposée par le Cannibale, De Vlaeminck s’enorgueillit de s’être constitué un palmarès exceptionnel.

Malgré Merckx, ou plutôt à cause de Merckx, car il est clair que la seule présence du plus grand coureur de tous les temps a souvent décuplé si pas la force, du moins l’ambition et la volonté de se transcender de celui que l’on surnommera le Gitan. Pendant les neuf saisons durant lesquelles les deux hommes furent de farouches rivaux, et certainement sur le terrain des classiques, une rivalité teintée d’un profond respect mutuel les a animés, parfois montée en épingle par la presse.

Un demi-siècle plus tard, les deux hommes s’apprécient, au point que le fils que De Vlaeminck a eu de son second mariage se prénomme Eddy !

"Après moi, Roger était le coureur belge le plus complet, c’était un gagnant, déterminé, ambitieux et doté d’un talent énorme", dit Eddy Merckx.