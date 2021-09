Grand adepte des stages en altitude, le coureur de chez DSM prépare tous ses grands rendez-vous dans cet environnement.

Les contours des sommets arides et enneigés des Alpes, de la Sierra Nevada ou du volcan Teide ont beau ne pas avoir changé d’un iota depuis des décennies, l’appel de la montagne semble être devenu de plus en plus irrépressible pour le peloton.

Au mois d’août dernier, Livigno s’est ainsi transformé en camp de base d’une bonne partie de la sélection belge pour ces championnats du monde. Wout Van Aert, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts ou encore Tiesj Benoot ont en effet préparé les grandes échéances de leur dernière partie de saison dans la station italienne, à près de 2 000 mètres d’altitude.

"Nous étions loin d’être les seuls à avoir opté pour cet endroit, tous les grands leaders y étaient présents également", sourit Tiesj Benoot en avançant en exemple les noms de Mathieu Van der Poel ou du champion d’Europe Sony Colbrelli.