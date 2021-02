Cette course est traditionnellement réservée aux sprinteurs. L'un d'eux, Mark Cavendish, disputera sa première course sous le maillot de Deceuninck-Quick Step depuis son retour au sein du 'Wolfpack'. Double vainqueur sortant, l'Allemand Pascal Ackermann ne sera pas de la partie.

En l'absence d'Ackermann, Fernando Gaviria, Alvaro Hodeg, Giacomo Nizzolo et Marc Sarreau seront les principaux candidats à la victoire. Côté belge, Timothy Dupont, vainqueur d'une étape à l'Etoile de Bessèges, compte bien confirmer sa bonne forme. Equipier d'Ackermann, Jordi Meeus, sixième de la première étape de cette Etoile de Bessèges, pourrait dès lors recevoir sa chance.

Mark Cavendish sera l'une des têtes d'affiche. Vainqueur de la Clasica de Almeria en 2015, le Britannique disputera sa première course depuis son retour dans l'équipe de Patrick Lefevere, après un premier passage en 2015.

"Comme chaque coureur, je suis très excité de démarrer ma saison", avait déclaré le Britannique en présentant cette première course sur le site de son équipe. "Nous avons de la chance de pouvoir continuer à rouler et je suis encore plus excité à l'idée de pouvoir porter de nouveau le maillot du Wolfpack. Ce sera encore plus spécial dans une course qui me rappelle plein de bons souvenirs."

Outre Deceuninck-Quick Step, trois équipes belges seront au départ: Intermarché-Wanty Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise et Bingoal-Wallonie Bruxelles.